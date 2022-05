Wzruszający film ukraińskich piłkarzy. „Ukraina broni Europy"

Na początku kwietnia Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej wręczyła Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy kwestionariusz w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

Gwiazdy piłki: Ukraina to Europa

Dokumenty zostały błyskawicznie wypełnione i odesłane. Tym samym rozpoczęła się procedura akcesu Ukrainy do europejskiej wspólnoty. Jeśli wojna się zakończy, takie członkostwo może w przyszłości uchronić kraj przed kolejną agresją ze strony Rosji.

Dlatego też różnymi sposobami Ukraina stara się przekonać, by jak najszybciej doszło do przyjęcia kraju do UE. W sprawę zaangażowała się też piłkarska federacja. W środę na stronie pojawił się film, w którym występują znani reprezentanci Ukrainy - m. in. Rusłan Jaremczuk (Benfica Lizbona), Serhij Sydorczuk, Hryhorij Buszczan (obaj Dynamo Kijów), Taras Stepanenko i Anrdij Piatow (obaj Szachtar Donieck).

Razem mówią: "Wolność, prawa człowieka i demokracja. Ukraina płaci ogromną cenę za walkę w obronie tych wartości. Ukraina broni Europę, Ukraina powinna być w Unii Europejskiej".

Na prezentację przed towarzyskim meczem z NK Rijeka piłkarze reprezentacji Ukrainy wyszli z flagami Unii Europejskiej. Rozwinęli też transparent "Embrace Ukraine" (obejmij; tu: przyjmij Ukrainę).