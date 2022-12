Wzruszające pożegnanie córki Mihajlovicia. "Tato, dumo mojego życia"

Sinisa Mihajlović miał 53 lata. Od lipca 2019 roku walczył z białaczką szpikową, rodzajem nowotworu krwi. Batalię o życie przegrał w rzymskiej klinice 16 grudnia 2022 roku. Jego ostatnim miejscem pracy była włoska Bologna. Funkcję trenera pełnił w tym klubie do 6 września bieżącego roku. Po raz ostatni publicznie widziano go przed dwoma tygodniami. Po nawrocie choroby konieczna była kolejna hospitalizacja. Jak się okazało - ostatnia.

Nie żyje Sinisa Mihajlović

Futbolowemu światu Mihajlović dał się poznać jako znakomity środkowy obrońca. W 1991 roku w barwach Crvenej Zvezdy Belgrad sięgnął po Puchar Europy Mistrzów Krajowych (poprzednik Ligi Mistrzów) i Puchar Interkontynentalny. Rok później wyemigrował do Włoch, gdzie grał już do końca kariery. W sumie 14 lat. Reprezentował barwy AS Roma, Sampdorii Genua, Lazio Rzym i Interu Mediolan.