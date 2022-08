Wyznanie w stylu Wojciecha Kowalczyka. Ekspiłkarz znów pokazał swoje oblicze

50-letni Kowalczyk z reprezentacją Polski wywalczył srebrny medal olimpijski w Barcelonie. Wydarzenie odbyło się już 30 lat temu, a "Kowal" był wówczas piłkarzem Legii Warszawa.

Złotymi zgłoskami zapisał się w dwóch zespołach. Poza Legią, w której zapewnił sobie status wielkiej gwiazdy, stał się ulubieńcem Realu Betis, do którego trafił w 1994 roku za gigantyczną w tamtych czasach kwotę 1 750 000 dolarów. Na przestrzeni pięciu lat statystyki strzeleckie napastnika nie były wybitne (62 mecze i 14 goli), ale do dzisiaj jest w tym klubie wielce szanowany.

Wojciech Kowalczyk: Gdyby nie piłka, zapewne byłbym złodziejem

Świadczą o tym wydarzenia z tego roku, gdy "Kowal" przed meczem Realu Betis z Barceloną był witany z honorami. Odebrał pamiątkową koszulkę, a obecny prezydent "zielono-białych" serdecznie go uścisnął.

Dziś Kowalczyk młodemu pokoleniu znany jest jako momentami bardzo ostry, a często posługujący się wulgarnym językiem użytkownik Twittera. Jednak ciągle nie zatracił szczerości, czemu dał wyraz w rzeczonym wywiadzie na łamach "PS".

Na pytanie, kim by został, gdyby musiał szukać pracy poza piłką nożną, niekłamanie odparł. - Jak szczerze, to szczerze. Zapewne jak koledzy z moich młodych lat byłbym złodziejem.

W życiu Kowalczyka przez lata znana była słabość do alkoholu i tego, że lubi wysokoprocentowe trunki, w ogóle się nie wstydzi. Gdy dziennikarz skonfrontował go z pytaniem, czy jeśli istnieje niebo, to co pragnąłby usłyszeć po przekroczeniu jego bram, były piłkarz zareagował tak: - Po pierwsze niebo nie istnieje, a jeżeli już, to chciałbym usłyszeć: "Witaj, Kowal, w barze!".

Marzenie "niewidzialnego" Kowalczyka? Doba w rezydencji "Playboya"

Ze swoistej spowiedzi dowiedzieliśmy się, że sportowym geniuszem, którego najbardziej podziwiał, był "nadczłowiek" Michael Jordan, jeden z koszykarzy wszech czasów. Natomiast bez skrępowania powiedział, gdzie chciałby się znaleźć, gdyby przez chwilę miał dar bycia niewidzialnym.

- Na jeden dzień znaleźć się w posiadłości playboya numer jeden Hugh Hefnera. Nie muszę dodawać, że pełnej mieszkańców! - ot, cały Kowalczyk.