O tym popołudniu na stadionie we Wrocławiu polscy kibice chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Piłkarze zagrali jeden ze słabszych meczów za kadencji Jana Urbana i zasłużenie przegrali towarzyskie starcie z Ukrainą 0:2. Był to i tak najniższy wymiar kary dla Biało-Czerwonych, na których po meczu wylała się fala krytyki.

W sieci jeszcze większe oburzenie niż na to, co wyczyniali Polacy na murawie, zapanowało pod adresem organizatorów spotkania. Konkretniej chodziło o moment, gdy uczczono pamięć śp. Jacka Magiery. Doświadczony trener, który poprowadził miejscowy Śląsk do wicemistrzostwa Polski, zmarł nagle 10 kwietnia.

Polska - Ukraina. Hołd dla Jacka Magiery i ogromny zgrzyt. "Skandal"

W dniu meczu z Ukrainą Wrocławianie w piękny sposób oddali hołd szkoleniowcowi, klaszcząc przez minutę na wypełnionym po brzegi stadionie. Zachowanie kibiców było godne pochwały, ale przy oddaniu hołdu doszło do dużego niedopatrzenia, które rozwścieczyło wielu Polaków.

Czarno-białe zdjęcie Jacka Magiery wyświetlono na obu telebimach na stadionie. Nad nimi znajdują się, zamontowane na stałe, hasła sponsora obiektu. Jedno z nich było bardzo niefortunne, gdy wyświetlono zdjęcie szkoleniowca. "Jesz lepiej, żyjesz lepiej" - mogli przeczytać kibice, gdy spoglądali na zdjęcie nagle zmarłego trenera.

Rozwiń

"Skompromitowaliście się już przed meczem" - pisali fani w komentarzach. Mocnych opinii było jednak znacznie więcej: "Żenada", "O Boże... brak słów", "Skandal, wyszło tragicznie", "Na Boga naprawdę nikt przed meczem nie sprawdził, jak absurdalnie będzie to wyglądało?" - podkreślali wściekli kibice.

Fani zwrócili też uwagę, że organizatorzy, skoro zdecydowali się umieścić zdjęcie Jacka Magiery, powinni przynajmniej na to spotkanie zakryć hasło sponsora, by nie doszło do tak niefortunnej sytuacji.

Nie żyje Jacek Magier IPA Sport/ABACA/Abaca/East News East News





Krzysztof Lijewski: Przed finałami nikt nie postawiłby na nas złamanego grosza. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport