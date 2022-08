Wysokie zwycięstwo Basaksehiru. Debiutancki gol Polaka

W obecnym okienku Szysz przeszedł z Zagłębia Lubin do Basaksehiru. W pierwszej kolejce ligi tureckiej rozegrał całe spotkanie.

Był to świetny występ w wykonaniu polskiego piłkarza. W 22. minucie wynik otworzył Danijel Aleksić, a przy tym trafieniu asystował Szysz. Z kolei w 38. minucie Polak już sam trafił do siatki. Było to jego debiutanckie trafienie w lidze tureckiej.

W drugiej połowie Basaksehir zdobył kolejne dwie bramki. W 74. minucie trafił Mounir Chouiar, a trzy minuty później wynik ustalił Deniz Turuc.

