Wyrzucone z hotelu piłkarki spały na ulicy. Skandaliczne warunki podczas zgrupowania kadry

Piłka nożna

To, co młodzieżowe reprezentantki Demokratycznej Republiki Konga przeżyły podczas ostatniego zgrupowania, należy zakwalifikować jako koszmar i to jeden z tych najczarniejszych. Młode zawodniczki nie tylko musiały trenować pod gołym niebem, lecz także nocować na ulicy. Zostały wyrzucone z hotelu, bowiem federacja nie była w stanie zapłacić za wynajęte pokoje.

