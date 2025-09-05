Dziś (piątek 5 września) o 18:30 w Lorient miał rozpocząć się mecz reprezentacji Francji do lat 21 z Luksemburgiem. Nie odbędzie się - w czwartkowy wieczór autokar przyjezdnych miał wypadek w Bretanii (północno-zachodnia część kraju).

Na pokładzie pojazdu były 33 osoby, osiem z nich odniosło lekkie obrażenia (skaleczenia bądź siniaki) i trafiło profilaktycznie do szpitala - czterech zawodników, trzech członków sztabu szkoleniowego oraz kierowca (wszyscy zostali już wypisani). Ten ostatni według różnych źródeł albo zasnął za kierownicą, albo zemdlał.

Autokar wylądował na boku w rowie niedaleko miejscowości Languidic, na drodze RN24. Straż pożarna podała, że na miejsce "wysłano znaczne siły i środki ratunkowe".

Wypadek luksemburskiego autokaru. Młodzieżówka zagra z Francją dopiero za miesiąc

"Jak poinformowała firma transportowa, kierowca nie miał wcześniej wypadków, a jego ostatnie badania lekarskie były prawidłowe. Potwierdzono również, że posiadał negatywny wynik testu na obecność alkoholu i narkotyków. Jeżeli chodzi o autokar, badanie techniczne pojazdu były przeprowadzone w lipcu i nie wydaje się, aby miał jakiekolwiek wady mechaniczne" - pisze o tym zdarzeniu Polska Agencja Prasowa.

Luksemburska młodzieżówka, którą prowadzi Mario Mutsch, trenowała wcześniej w Lorient i była w drodze powrotnej do hotelu w Ploërmel.

Związek piłkarski z tego kraju zwrócił się do UEFA z prośbą o przełożenie tego spotkania, strona francuska przystała do tej prośby. Europejska centrala też nie stawiała oporu. Jest już nawet nowy termin starcia - piątek 3 października, a więc 4 tygodnie później niż pierwotny termin.

Reprezentacja Francji U-21, 17.06.2025 r. IMAGO/Maciej Rogowski East News

Reprezentacja Francji U-21, 25.06.2025 r. Boris Streubel - UEFA East News