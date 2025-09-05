Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wypadek autokaru i odwołany mecz Francuzów. Czterech graczy ucierpiało

Tomasz Chabiniak

Niepokojące wieści dotarły z Francji. Podróżująca autokarem reprezentacja Luksemburga do lat 21 miała wypadek w Bretanii, w wyniku którego kilka osób wymagało krótkiej hospitalizacji. Mecz z "Trójkolorowymi" w ramach eliminacji Euro 2027 miał się odbyć w piątek, ale został przełożony na prośbę Luksemburczyków i przy pełnym wsparciu UEFA. Nowy termin tej konfrontacji nie jest odległy.

Francja - Niemcy podczas Euro U-21 2025
Francja - Niemcy podczas Euro U-21 2025Boris Streubel - UEFAEast News

Dziś (piątek 5 września) o 18:30 w Lorient miał rozpocząć się mecz reprezentacji Francji do lat 21 z Luksemburgiem. Nie odbędzie się - w czwartkowy wieczór autokar przyjezdnych miał wypadek w Bretanii (północno-zachodnia część kraju).

Na pokładzie pojazdu były 33 osoby, osiem z nich odniosło lekkie obrażenia (skaleczenia bądź siniaki) i trafiło profilaktycznie do szpitala - czterech zawodników, trzech członków sztabu szkoleniowego oraz kierowca (wszyscy zostali już wypisani). Ten ostatni według różnych źródeł albo zasnął za kierownicą, albo zemdlał.

Autokar wylądował na boku w rowie niedaleko miejscowości Languidic, na drodze RN24. Straż pożarna podała, że na miejsce "wysłano znaczne siły i środki ratunkowe".

Wypadek luksemburskiego autokaru. Młodzieżówka zagra z Francją dopiero za miesiąc

"Jak poinformowała firma transportowa, kierowca nie miał wcześniej wypadków, a jego ostatnie badania lekarskie były prawidłowe. Potwierdzono również, że posiadał negatywny wynik testu na obecność alkoholu i narkotyków. Jeżeli chodzi o autokar, badanie techniczne pojazdu były przeprowadzone w lipcu i nie wydaje się, aby miał jakiekolwiek wady mechaniczne" - pisze o tym zdarzeniu Polska Agencja Prasowa.

Luksemburska młodzieżówka, którą prowadzi Mario Mutsch, trenowała wcześniej w Lorient i była w drodze powrotnej do hotelu w Ploërmel.

Związek piłkarski z tego kraju zwrócił się do UEFA z prośbą o przełożenie tego spotkania, strona francuska przystała do tej prośby. Europejska centrala też nie stawiała oporu. Jest już nawet nowy termin starcia - piątek 3 października, a więc 4 tygodnie później niż pierwotny termin.

Grupa piłkarzy w niebieskich koszulkach i czerwonych getrach celebruje zdobycie gola na boisku, wokół nich widoczni kibice na trybunach.
Reprezentacja Francji U-21, 17.06.2025 r.IMAGO/Maciej RogowskiEast News
Grupa piłkarzy w niebieskich strojach sportowych pozujących do wspólnego zdjęcia na murawie stadionu, w tle widać trybuny z publicznością i stadion oświetlony reflektorami.
Reprezentacja Francji U-21, 25.06.2025 r.Boris Streubel - UEFAEast News
