Wyniki jak marzenie. Lech Poznań z Ligą Mistrzów na wyciągnięcie ręki
Nie ma tygodnia, by Lech Poznań nie przybliżył się do rozstawienia we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów. Informujemy o tym cyklicznie, ale po wynikach z innych lig, które padły w weekend, Kolejorza dzieli już bardzo niewiele. Mniej więcej tyle, co od zapewnienia sobie tytułu w Polsce.
Lech Poznań zawiódł w meczu z Arką Gdynia i tylko zremisował 1:1, a i tak... powiększył przewagę nad najgroźniejszym rywalem. Dzień po wpadce Lecha, jeszcze większą zaliczył Górnik Zabrze, przegrywając u siebie z Zagłębiem Lubin 0:2. Sytuacja Kolejorza jest na tyle komfortowa, że aby przyklepać mistrzostwo Polski, wystarczą już tylko trzy punkty w trzech meczach bądź punktowe straty u rywali - Jagiellonii, Rakowa i Górnika. Samo w sobie mistrzostwo Polski będzie dużym wydarzeniem, ale tym razem najprawdopodobniej będzie się wiązało z rozstawieniem w każdej z rund eliminacji Ligi Mistrzów.
W weekend interesowały nas wyniki czterech klubów - trzymaliśmy kciuki za mistrzostwo Danii dla AGF Aarchus, mistrzostwo AEK Ateny w Grecji oraz za utrzymanie na prowadzeniu w lidze szkockiej Hearts oraz w lidze austriackiej LASK Linz. Chodziło o to, by kluby z niższym współczynnikiem europejskim od Lecha trafiły do drabinki mistrzowskiej w eliminacjach LM. Wszystkie te scenariusze się zrealizowały, co sprawia, że jest jeszcze bliżej niż wcześniej!
Wszystko idzie zgodnie z planem
Już wcześniej mistrzostwa swoich krajów zapewniły sobie drużyny, za które kibice Kolejorza mogli ściskać kciuki: Sabah Baku w Azerbejdżanie (wyprzedził Karabach) oraz Lewski Sofia w Bułgarii (zostawiając w tyle Łudogorca Razgrad). Jedynie na Ukrainie i Słowacji nic pozytywnego już się wydarzyć nie mogło (mistrzostwa zdobyły Szachtar i Slovan - drużyny z lepszymi współczynnikami od Lecha), natomiast ostatecznie Szachtar i tak zniknął z listy problemów Lecha, gdyż ze względu na przesunięcia spowodowane brakiem mistrzostwa Grecji dla Olympiakosu (który ma wyższy współczynnik od Szachtara), Ukraińcy zameldują się w Lidze Mistrzów bez eliminacji.
Co konkretnie musi się jeszcze stać? W rozgrywkach poniżej musi paść przynajmniej dwa (na trzy) wyniki satysfakcjonujące Lecha. Kolejorz może być rozstawiony przez całe eliminacje także w przypadku odpadnięcia którejś drużyny z wyższym współczynnikiem na etapie drugiej rundy kwalifikacyjnej, ale być może taki scenariusz nie będzie nawet potrzebny. Jednocześnie Lech - jeśli przypieczętuje mistrzostwo Polski i sam przejdzie drugą rundę kwalifikacyjną Ligi Mistrzów - ma już pewne rozstawienie w rundzie trzeciej. Gra tak naprawdę toczy się o lepszy los w rundzie decydującej.
Rozstrzygnięcia zapewniające Lechowi (po zdobyciu mistrzostwa Polski) rozstawienie w całych eliminacjach Ligi Mistrzów. Potrzebne dwa z trzech:
Austria: mistrzem LASK (jest liderem, ma dwa punkty przewagi nad Sturmem. Jedna kolejka do końca. LASK zagra na wyjeździe z Austrią Wiedeń).
Szkocja: mistrzostwo Hearts (jest liderem, ma punkt przewagi nad Celtikiem. Zostały dwa mecze do końca. Hearts zagrają z Falkirk u siebie i z Celtikiem na wyjeździe).
Węgry: mistrzostwo Gyor (punkt przewagi nad Ferencvaros, w nadchodzący weekend ostatnia kolejka. Gyor zagra z Kisvardą - zespołem z dolnej połowy tabeli).
Jaki Lech przystąpi do gry?
Doszło zatem do sytuacji, że w każdym przypadku rozstrzygnięcie, które jest najbardziej prawdopodobne, jest korzystne dla Lecha Poznań. Zakładając, że Kolejorz sam nie - nomen omen - wykolei się na finiszu Ekstraklasy, stanie przed historyczną szansą awansu do rozgrywek, które są nie tylko najbardziej prestiżowe na kontynencie, ale też dochodowe. Przy awansie, nawet przegrywając mecze w komplecie, uzyska nagrodę w granicach 20 mln euro. Dla porównania w obecnym sezonie, w którym Lech odpadł w 1/8 finału Ligi Konferencji, nagroda była o połowę niższa. A tam mówimy o minimum!
Trudno jednak powiedzieć, w jakim zestawieniu personalnym Lech przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów (pamiętając o podstawowym założeniu - "dowiezieniu" wyniku). Wciąż nie jest znana przyszłość Nielsa Frederiksena, któremu kontrakt kończy się po sezonie (rozmowy trwają). Wiadomo, że zespół opuści szereg piłkarzy - realnie lub w niektórych przypadkach na pewno można spodziewać się braku Alego Gholizadeha, Antonio Milicia, Taofeeka Ismaheela i Timothy'ego Oumy. Ze względu na wysoką sumę odstępnego, mało prawdopodobne wydaje się zatrzymanie wypożyczonego Luisa Palmy. Chęć odejścia zgłasza Bartosz Mrozek, a Mikael Ishak w przyszłym sezonie skończy 34 lata.
Lech stanie więc przed nie tylko bardzo trudną kwestią jakościowego uzupełnienia kadry, ale także przed pytaniem - ile można zainwestować, by spróbować zaatakować Ligę Mistrzów w sytuacji, gdy każdy możliwy wylosowany rywal będzie w teorii drużyną słabszą.