Wynik Cezarego Kuleszy w UEFA podzielił ekspertów. "Dostaje po głowie za disco polo"

Środowisko piłkarskie jest podzielone w kwestii interpretacji tego rezultatu. Jedni określają go "klęską", drudzy przyznają, że było bardzo blisko do szczęścia i nie ma powodów do wstydu. Do grona tych pierwszych zalicza się chociażby Wojciech Górski z Weszło.com. "Jeśli przyjrzeć się bliżej, to kompromitująca porażka. Kosztem Kuleszy wybrany został między innymi Estończyk (Pohlak - red.), oskarżony o uwięzienie i znęcanie się nad żoną..." - napisał na platformie X. "Cezary Kulesza poległ na europejskich salonach. No co za zaskoczenie" - to z kolei ironiczny komentarz Dawida Dobrasza z Meczyków.