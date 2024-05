"Wynalazek" Michała Probierza mistrzem kraju. Przed nim kluczowe miesiące

Bez najmniejszych wątpliwości Jakub Piotrowski jest jednym z największych beneficjentów zatrudnienia Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. To pod wodzą tego trenera doświadczony pomocnik zadebiutował w kadrze. 26-latek w sobotę wygrał swoje drugie mistrzostwo Bułgarii z rzędu. Teraz może już skupić się na najbliższych miesiącach, a wiele wskazuje na to, że będą one dla niego intensywne.