Wymarzony debiut 21-latka na obcej ziemi. Dwa gole, a to dopiero początek
Kilka tygodni temu Wiktor Nowak zamienił Górnika Zabrze na Slavię Praga. 21-latek miał kosztował czeski klub około 2,4 mln euro, ale jego angaż zaczyna już się spłacać. W debiucie zaprezentował się wyśmienicie i z pewnością rozkochał w sobie fanów Slavii, który mogli oglądać ten mecz tylko w telewizji.
Kariera Wiktora Nowak rozwija się bardzo szybko. Jeszcze rok temu trafił on na zasadzie wolnego transferu ze Znicza Pruszków do Górnika Zabrze. W klubie ze Śląska nie zdążył jednak zadebiutować, bowiem niemalże od razu wypożyczono go do Wisły Płock. Tam rozegrał 33 spotkania, w których strzelił pięć bramek i zaliczył jedną asystę.
Wiktor Nowak ruszył na podbój Czech. Dwa gole w debiucie
Dobre występy w PKO BP Ekstraklasie sprawiły, że kilka tygodni temu po 21-latka zgłosiła się Slavia Praga, która zaoferowała wicemistrzom Polski 2,4 mln euro. Z kolei do Zabrza ze stolicy Czech za 1,5 mln euro trafili Ondrej Zmrzly i Erik Prekop. Lukas Podolski i jego ludzie dali zielone światło na takie ruchy i młody Polak kontynuuje swoją karierę za naszą południową granicą.
W niedzielę Slavia inaugurowała sezon 2026/27. Rywalem mistrzów Czech było FC Slovacko. Spotkanie odbyło się przy pustych trybunach, a było to pokłosie kary nałożonej na fanów mistrza Czech. Nowak pojawił się w wyjściowym składzie i już w 16. minucie wpisał się na listę strzelców po czym wykonał taniec radości.
To nie był koniec jego strzeleckich popisów. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy drugi raz pokonał bramkarza rywali.
21-latek spędził na boisku 65. minut i miał jeszcze jedną dogodną okazję, aby pokonać bramkarza gości. To mu się nie udało, ale jego zespół ostatecznie wygrał 5:1. Slavia w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Banikiem Ostrawa.
Nowak to także kluczowy zawodnik w reprezentacji Polski U21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, która jest na dobrej drodze, aby awansować na mistrzostwa Europy 2027.