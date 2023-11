Wyjątkowy mecz za polską granicą. Piłkarze wiele razy uciekali z boiska

Mimo tego, że w Ukrainie warunki do uprawiania sportu wyraźnie odbiegają od tego, jak być powinno , możni tego świata nie widzą problemu i dopuszczają rosyjskich sportowców pod neutralną flagą do rywalizacji sportowej.

Liga ukraińska. Zaczęli mecz o 17.00, a skończyli przed 22.00

Choć w każdej chwili istnieje ryzyko ataku rakietowego ze strony Rosjan, to jednak życie musi się toczyć w miarę normalnie. Dlatego też stara się funkcjonować tamtejsza liga piłkarska. I - jak było widać we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów - nawet mimo tak trudnej sytuacji można rywalizować z najlepszymi, bo przecież Szachtar Donieck ograł Barcelonę 1:0, choć raczej - patrząc na to, co dzieje się w Ukrainie - nie można mówić o równych szansach.