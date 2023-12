Wyjątkowy mecz dla Messiego. Zagra przeciwko swojej drużynie

Zespół Newell's Old Boys ma swoją siedzibę w argentyńskim mieście Rosario, gdzie Messi się urodził, wychował i zaczął grać w piłkę nożną, zanim w wieku 13 lat dołączył do hiszpańskiej Barcelony.

Lionel Messi zagra przeciwko Newell's Old Boys

"Jestem podekscytowany możliwością powitania mojej ukochanej drużyny Newell's w Miami. To będzie wyjątkowy mecz ze względu na to, jak ogromne znaczenie ma dla mnie Newell's Old Boys. Będzie to również dobra okazja, aby przygotować się do sezonu, który zapowiada się ekscytująco" - powiedział Martino.