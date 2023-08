Wyjątkowy gość na trybunach stadionu Legii. Tylko zobacz, kto przyszedł

Legia Warszawa po roku przerwy ma szansę wrócić do występowania na europejskiej arenie. Tym razem zespół dowodzony przez Kostę Runjaicia o walce w Lidze Europy może jedynie pomarzyć, ale potencjalna gra w fazie grupowej też wstydem na pewno nie będzie. Trzeba uczciwie przyznać, że wicemistrzowie Polski mogli trafić na znaczenie trudniejszych rywali w drodze do fazy grupowej tych rozgrywek.

W pierwszej rundzie legioniści mieli wolny los. Następnie na kolejnym, a dla siebie, pierwszym, etapie eliminacji trafili na kazachski zespół Odrabasy . Wiadomo, że każdego rywala trzeba szanować, a wyjazd do Kazachstanu nigdy przyjemny nie jest, ale zdecydowanym faworytem tego dwumeczu była Legia, która z tego miana się wywiązała, choć nie bez kłopotów.

Fernando Santos z bliska oglądał mecz Legia - Austria Wiedeń

To właśnie przy Łazienkowskiej odbywał się bowiem pierwszy pojedynek między tymi ekipami. Piłkarze wicemistrza Polski niewątpliwie liczyli na doping swoich fanów, którzy jak na razie w tym sezonie spisują się lepiej niż wzorowo. Nie inaczej było także w czwartkowy wieczór. Kibice Legii ponownie wykupili cały stadion, a ich doping słychać było prawdopodobnie na Stadionie Narodowym.

Pośród fanów, którzy przybyli na to widowisko do Warszawy znalazło się miejsce dla jednego o wyjątkowo mocnym nazwisku. Mowa rzecz jasna o Fernando Santosie, który zapowiedział swoją obecność w stolicy i faktycznie oglądał to spotkanie z wysokości trybuny VIP-owskiej. Można się jedynie domyślać, którego z potencjalnych kadrowiczów oglądał dziś Portugalczyk, który zakończył swój urlop.