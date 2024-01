Wyjaśniła się przyszłość reprezentanta Polski. Klub wszystko ogłosił

Karol Linetty przed trwającym sezonie był łączony z odejściem z Torino. Mówiło się, że Polak mógłby zostać włączony w jakiś transfer do klubu. Ostatecznie jednak reprezentant Polski pozostał w klubie ze stolicy Piemontu i okazuje się, że był to dobry wybór. Pomocnik bowiem spisuje się bardzo dobrze i klub docenił jego postawę. Torino poinformowało bowiem o przedłużeniu umowy do końca sezonu 2024/2025.