Wyjaśniła się przyszłość Lewandowskiego. Gorzej być nie mogło. Hiszpanie zgodni

Jak na razie w 2026 roku FC Barcelona przegrała tylko jeden mecz. W połowie stycznia Katalończycy poślizgnęli się w San Sebastian, gdzie lepszy był Real Sociedad (1:2). Oprócz tego machina kierowana przez Hansiego Flicka działa niemal perfekcyjnie, notuje zwycięstwo za zwycięstwem, choć czasami rodzą się one w niemałych bólach.

Ostatnio Barcelona gładko pokonała Mallorkę (3:0) w La Liga. Teraz powraca do rozgrywek Pucharu Króla, gdzie o finał powalczy przeciwkoAtletico Madryt. Drużyna wylądowała już w stolicy Hiszpanii.

Co z Lewandowskim? Tak Barcelona ma zagrać z Atletico w Pucharze Króla

Niemiecki trener z pewnością ma niemały ból głowy, kiedy pomyśli o tym, kogo na starcie z "Los Colchoneros" wystawić na lewym skrzydle. Z urazem nadal zmaga się Raphinha, a gdyby tego było mało, do grona kontuzjowanych zawodników dołączył ostatnio Marcus Rashford.

Wiele wskazuje na to, że pozycję tę zajmieFermin Lopez lub Dani Olmo. A co z "dziewiątką"? W dwóch ostatnich meczach Barcelony to Robert Lewandowski pojawiał się w podstawowym składzie - przeciwko Mallorce i Albacete (2:1). Tym razem - według największych hiszpańskich dzienników - nazwiska Polaka zabraknie we wyjściowej jedenastce.

Każdy z nich jednym głosem mówi, że to Ferran Torres rozpocznie czwartkowe stracie. 25-latek w trwającej kampanii jest najlepszym strzelcem zespołu. Do tej pory w 31 meczach zdobył 16 bramek. O trzy więcej niż Polak, który rozegrał 28 spotkań. Zdaniem Hiszpanów to właśnie ich rodak ma być bronią Flicka na awans do finału.

Jeśli tylko zdrowy jest Joan Garcia, szans na występ nie ma Wojciech Szczęsny. Co z pozostałymi pozycjami?

Oto składy Barcelony na mecz z Atletico proponowane przez hiszpańskie media:

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Marca Casado, Dani Olmo - Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres.

"Marca": Joan García - Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Eric García - Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín Lopez, Ferran Torres.

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Marca Casado - Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Bardziej opisowo do składu katalońskiego zespołu podeszli eksperci "Mudno Deportivo", którzy napisali, że "Ferran byłby faworytem na pozycję napastnika, gdzie rywalizuje z Lewandowskim". Flick odkryje karty około godzinę przed pierwszym gwizdkiem.

Pierwsze spotkanie Atletico Madryt - FC Barcelona w półfinale Pucharu Króla rozpocznie się w czwartek 12 lutego o godz. 21:00 na Riyadh Air Metropolitano. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport. Rewanż zostanie rozegrany 3 marca.

