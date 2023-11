Śląsk Wrocław meczem wyjazdowym z Radomiakiem Radom (początek dziś o godz. 19) zamknie 16. kolejkę rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2023/24. Jeśli "Wojskowi" wygrają dzisiejszy mecz zapewnią sobie symboliczny tytuł mistrza jesieni. Niby to nic, ale gdy ostatnio Śląsk był najlepszy na półmetku sezonu, na jego mecie Wrocław świętował i drugi i ostatni po dziś dzień tytuł mistrza Polski. Było to w sezonie 2011/12, gdy dla WKS grali m.in. Sebastian Mila, Marian Kelemen, Rok Elsner i bracia Gikiewiczowie oraz Mariusz Pawelec i Piotr Celeban, którzy są we wrocławskim klubie do dziś.