Real Madryt rozegrał jeden mecz we wszystkich rozgrywkach, gdy Tchouameni nie rozpoczął spotkania w pierwszym składzie. Tym starciem był mecz derbowy z Atletico Madryt. "Los Blancos" ten pojedynek przegrali 1:3. Poza tym środkowy pomocnik grał od początku we wszystkich meczach "Królewskich" oraz reprezentacji Francji i nie przegrał żadnego z takich starć.

Cios w Real Madryt. Kontuzja Aureliena Tchouameniego

Jego bilans to same zwycięstwa oraz jeden remis z Sevillą w La Liga. W międzyczasie Real ograł SSC Napoli czy FC Barcelonę w prestiżowym El Clasico. W tymże meczu z "Dumą Katalonii" Francuz kolejny raz udowodnił swoją jakość i pokazał, że jego obecność na murawie jest absolutnie nieodzowna. Po spotkaniu opuszczał stadion olimpijski, kulejąc, co dało powody do niepokoju w sercach kibiców.