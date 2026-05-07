Wygrali mecz, decyzja PZPN odebrała im triumf. Walkower może doprowadzić do spadku

Paweł Czechowski

29. kolejka rozgrywek w pierwszej grupie Betclic 3. Ligi przyniosła naprawdę kuriozalną sytuację - GKS Bełchatów wygrał 3:1 z Olimpią Elbląg, ale po proteście złożonym przez "Żółto-Biało-Niebieskich" PZPN zdecydował się... przyznać walkower na korzyść zespołu z woj. warmińsko-mazurskiego. Wystarczyły tu trzy minuty nieuwagi "Brunatnych", którzy w taki sposób wykonali poważny krok w stronę spadku.

GKS Bełchatów wpadł w poważne tarapaty po swym meczu z Olimpią Elbląg w ramach Betclic 3. Ligi

2 maja w Bełchatowie miejscowy GKS podjął zespół Olimpii Elbląg w niezwykle istotnym dla obu drużyn spotkaniu, którego stawką było oddalenie od siebie widma trafienia na niższy szczebel rozgrywkowy.

W potyczce tej górą okazali się "Brunatni", którzy otworzyli wynik w 16. minucie, a potem domknęli starcie przy przewadze 3:1. To mógłby być koniec tej historii, ale... Bełchatowianie, jak się okazało, popełnili fatalny błąd.

GKS Bełchatów zapomniał o ważnej zasadzie. "Brunatnym" zabrakło młodzieżowca

Sprawę opisali szeroko m.in. dziennikarze Radia Łódź, Robert Zwoliński i Mariusz Janik. Wedle ich relacji, podczas współzawodnictwa po zejściu z murawy Kacpra Popławskiego przez kilka minut GKS miał na placu gry o jednego młodzieżowca za mało - zgodnie z przepisami powinno ich być co najmniej dwóch, a w grze wśród zawodników z takim statusem pozostawał tylko jeden, Mateusz Wójcik.

W 83. minucie ostatecznie na boisku zameldował się Szymon Małecki i w ten sposób gospodarze naprawili swoje potknięcie... które jednak nie umknęło uwadze ich rywali. "Olimpijczycy" złożyli protest, który został uznany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Betclic 3. Liga. PZPN ukarał GKS Bełchatów walkowerem. Potężny cios w walce o utrzymanie

"Komisja ds. Rozgrywek PZPN zweryfikowała mecz 29. kolejki Betclic 3. Ligi gr. 1 pomiędzy GKS Bełchatów a ZKS Olimpia Elbląg jako przegrany 0:3 na niekorzyść drużyny GKS Bełchatów. W drużynie gospodarzy, pomiędzy 80. a 83. minutą zawodów, występowała mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych." - padło w komunikacie opublikowanym 7 maja.

Tym samym Bełchatowianie zamiast 34 punktów mają obecnie 31 "oczek", podczas gdy Elblążanie zamiast 33 mają 36 pkt. W związku z tą roszadą "Brunatni" spadną na 16. miejsce tabeli grupy I, czyli lokatę w strefie spadkowej, "wypychając" z niej jednocześnie GKS Wikielec.

Nie można wykluczyć, że opisywany walkower będzie kluczowy jeśli mowa o dalszych losach GKS-u Bełchatów w Betclic 3. Lidze. Do zakończenia rozgrywek pozostał pięć kolejek.

