Wygrali 6:0, zwalniają trenera. Sensacja w polskim klubie, komunikat tuż po północy

Takiego "powitania" po kapitalnym wyjeździe do Opola i zwycięstwie 6:0 z tamtejszą Odrą sztab szkoleniowy Arki Gdynia prawdopodobnie się nie spodziewał. Tak przynajmniej wynika z komunikatu, opublikowanego o nietypowej porze, bo tuż po północy z niedzieli na poniedziałek. To właśnie wtedy klub poinformował o zwolnieniu dotychczasowego trenera żółto-niebieskich, Tomasza Grzegorczyka. Szkoleniowca, który - odkąd pod koniec sierpnia objął stery w pierwszej drużynie - prowadził ją w pięciu meczach ligowych i jednym pucharowym. Wszystkie te spotkania Arkowcy... wygrali. 43-latek pozostanie na stanowisku tylko do ostatniego tegorocznego starcia na zapleczu Ekstraklasy.

Reklama