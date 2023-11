O sprawie jako pierwszy poinformował holenderski serwis telegraaf.nl. Tariq Ulida najlepszy okres kariery spędził w barwach Ajaksu Amsterdam . To z tym klubem święcił triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzów w 1995 roku.

Wkrótce potem został zawodnikiem Sevilla FC . W Hiszpanii zamieszkał na stałe i to właśnie tamtejszy sąd skazał go na dwa i pół bezwzględnego więzienia . Od wyroku nie przysługuje odwołanie.

Tariq Ulida wykorzystał własną córkę. Usłyszał wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności

To kara za napaść seksualną na własną córkę. Do przestępstwa doszło w 2011 roku. Dziewczynka została podstępem zwabiona do łóżka i wykorzystana przez swego ojca.