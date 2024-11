Wyeliminowały Polki z mistrzostw, a potem odniosły wielki sukces. Thriller w finale

Decydujący mecz w mistrzostwach świata do lat 17 miał duże znaczenie. Oba zespoły przystępowały do niego z dwoma tytułami na koncie. Korea Północna triumfowała w 2008 i 2016 roku, natomiast Hiszpania w 2018 i 2022.

Rekord reprezentacji Korei Północnej

Trener Polek czuje dumę

" Jeśli chodzi o cały turniej, naszą postawę, to czuję dumę . Pokazaliśmy, że jesteśmy dumnym narodem. Wracamy do Polski z podniesionymi głowami. Trzydzieści jeden lat czekaliśmy na ćwierćfinał mistrzostw świata, szkoda że przegraliśmy, ale z nie byle kim" - powiedział Marcin Kasprowic z, selekcjoner reprezentacji Polski do la 17, cytowany przez Łączy nas piłka.

"My już jesteśmy pełnoprawnym członkiem elity, co udowodniliśmy tym turniejem. To, co się wydarzyło na mistrzostwach świata, jest jak spełnienie marzeń! Odpadamy po porażce z bardzo silnym przeciwnikiem, tego typu sprawdziany mogą mnie trenera tylko cieszyć. Koreanki dały nam fantastyczną lekcję. Otrzymałem mnóstwo gratulacji od kolegów z innych reprezentacji w Europie. Wszyscy mówili, że mamy prawo czuć dumę. Dużo ciepłych słów usłyszałem na temat naszej drużyny" - dodał.