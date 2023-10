Wydarzenia po meczu przelały szalę. Haaland przyznaje: "Mam już dość"

Reprezentacja Norwegii wygrała z Cyprem 4:0, co pozwoliło jej w eliminacjach mistrzostw Europy 2024 wrócić do walki o bezpośredni awans z grupy. To wielki powód do radości dla Norwegów, którzy na dużej imprezie piłkarskiej nie grali od 2000 roku. Są jednak także powody do troski, bowiem po tym spotkaniu Erling Haaland - największa gwiazda norweskiej piłki - przyznał, że ma już dość.