Wybrano najlepszego arbitra świata. Marciniak nie mógł się tego spodziewać

Kończący się rok 2025 był pełen wyzwań i sukcesów dl Szymona Marciniaka. Najbardziej znany polski arbiter miał okazję poprowadzić m.in. półfinał Ligi Mistrzów, czy Klubowych Mistrzostw Świata. W związku z tym został wyróżniony przez Międzynarodową Federacja Historyków i Statystyków Futbolu. W weekend poznaliśmy najlepszego zdaniem IFFHS sędziego na świecie. Takiego rozstrzygnięcia nie mógł się spodziewać Marciniak.

Sędzia piłkarski w stroju z identyfikatorami FIFA trzymając piłkę na murawie stadionu, w tle zamglone trybuny z widocznym oświetleniem oraz postacie pozostałych uczestników spotkania.
Druga połowa roku 2025 przyniosła nieco kontrowersji wokół osoby Szymona Marciniaka. Wiele pretensji do niego mieli chociażby Duńczycy, których spotkanie w kwalifikacjach do mistrzostw świata ze Szkocją prowadził Polak. Kończący się rok zaliczyć może jednak do udanych.

44-latek wielokrotnie był wyróżniany przez UEFA, która oddelegowywała go do wielu ważnyh europejskich meczów. Marciniak prowadził m.in. półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną i Interem Mediolan, czy starcie 1/2 finału Klubowych Mistrzostw Świata.

    Wybrano najlepszego sędziego świata. Marciniak tuż za podium

    Nie mogło w tej sytuacji zabraknąć go w zestawieniu najlepszych arbitrów na świecie, przygotowanym przez Międzynarodową Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).

    Co prawda Polakowi nie udało się triumfować, ale znalazł się tuż za podium, ex aequo z innym fachowcem, Francoisem Letexierem. Najlepszym sędzią wybrano tym razem Francuza Clementa Turpina.

    Turpin zaprezentował się na światowym poziomie w rozgrywkach międzynarodowych, wykazując się kontrolą, spokojem i kapitalnym ustawieniem. To przesądziło o jego triumfie
    czytamy

    Francuz uzyskał 65 punktów i wyprzedził Letexiera i Marciniaka o 10 oczek. Za nimi znaleźli się m.in. rozjemca finału Ligi Mistrzów Istvan Kovacs, czy Michael Oliver. Pozycja Marciniaka jest dużo lepsza, aniżeli przed rokiem.

    W 2024 roku zajął on "dopiero" na siódmej pozycji. Wygrał wówczas Letexier. Polak za to mógł cieszyć się z sukcesu w zestawieniu w 2022 i 2023 roku.

    Ranking najlepszych sędziów w 2025 roku według IFFHS

    1. Clement Turpin (Francja) - 65 pkt

    2. Francois Letexier (Francja) - 55 pkt

    2. Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt

    4. Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt

    5. Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt

    6. Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt

    7. Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt

    8. Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt

    8. Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt

    10. Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt

