Wybrano najlepszego arbitra świata. Marciniak nie mógł się tego spodziewać
Kończący się rok 2025 był pełen wyzwań i sukcesów dl Szymona Marciniaka. Najbardziej znany polski arbiter miał okazję poprowadzić m.in. półfinał Ligi Mistrzów, czy Klubowych Mistrzostw Świata. W związku z tym został wyróżniony przez Międzynarodową Federacja Historyków i Statystyków Futbolu. W weekend poznaliśmy najlepszego zdaniem IFFHS sędziego na świecie. Takiego rozstrzygnięcia nie mógł się spodziewać Marciniak.
Druga połowa roku 2025 przyniosła nieco kontrowersji wokół osoby Szymona Marciniaka. Wiele pretensji do niego mieli chociażby Duńczycy, których spotkanie w kwalifikacjach do mistrzostw świata ze Szkocją prowadził Polak. Kończący się rok zaliczyć może jednak do udanych.
44-latek wielokrotnie był wyróżniany przez UEFA, która oddelegowywała go do wielu ważnyh europejskich meczów. Marciniak prowadził m.in. półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną i Interem Mediolan, czy starcie 1/2 finału Klubowych Mistrzostw Świata.
Wybrano najlepszego sędziego świata. Marciniak tuż za podium
Nie mogło w tej sytuacji zabraknąć go w zestawieniu najlepszych arbitrów na świecie, przygotowanym przez Międzynarodową Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS).
Co prawda Polakowi nie udało się triumfować, ale znalazł się tuż za podium, ex aequo z innym fachowcem, Francoisem Letexierem. Najlepszym sędzią wybrano tym razem Francuza Clementa Turpina.
Turpin zaprezentował się na światowym poziomie w rozgrywkach międzynarodowych, wykazując się kontrolą, spokojem i kapitalnym ustawieniem. To przesądziło o jego triumfie
Francuz uzyskał 65 punktów i wyprzedził Letexiera i Marciniaka o 10 oczek. Za nimi znaleźli się m.in. rozjemca finału Ligi Mistrzów Istvan Kovacs, czy Michael Oliver. Pozycja Marciniaka jest dużo lepsza, aniżeli przed rokiem.
W 2024 roku zajął on "dopiero" na siódmej pozycji. Wygrał wówczas Letexier. Polak za to mógł cieszyć się z sukcesu w zestawieniu w 2022 i 2023 roku.
Ranking najlepszych sędziów w 2025 roku według IFFHS
1. Clement Turpin (Francja) - 65 pkt
2. Francois Letexier (Francja) - 55 pkt
2. Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt
4. Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt
5. Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt
6. Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt
7. Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt
8. Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt
8. Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt
10. Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt