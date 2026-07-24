Wybrano go MVP sezonu. Ma paszport, może grać dla Polski. PZPN musi się spieszyć

Nie każdy polski kibic zdążył zauważyć, że w Chicago Fire mamy obecnie dwóch piłkarzy z polskim paszportem. Zanim trafił do tego klubu Robert Lewandowski, sporo zamieszania wokół siebie narobił Dawid Poręba (pisany również jako David Poreba).

To piłkarz urodzony w Chicago i tam szkolony piłkarsko od najmłodszych lat. Posiada również obywatelstwo USA. Marzy o karierze reprezentacyjnej. W jakich barwach? Odpowiada, że... kto pierwszy, ten lepszy. To komunikat dla PZPN.

Lewandowski idolem Poręby. Weteran zaliczył już ligowy debiut w Chicago Fire. Teraz pora na wychowanka

W 2022 roku Poręba niespodziewanie trafił do Stali Mielec. Ale to nie był udany epizod w jego przygodzie z piłką. Zagrał tylko w czterech spotkaniach - po dwa w Ekstraklasie i Pucharze Polski.

Jego talent eksplodował po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Trafił ponownie do ekipy "Strażaków" i stał się nagle pierwszoplanową postacią zespołu rezerw występującego w MLS Next Pro. To bezpośrednie zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. Został królem strzelców (22 gole na wszystkich frontach) i otrzymał tytuł MVP sezonu.

W nagrodę podpisał kontrakt z pierwszą drużyną Chicago Fire. W lutym ubiegłego roku, na początku okresu przygotowawczego, zerwał jednak więzadła krzyżowe. Poddał się chirurgicznej rekonstrukcji, a następnie żmudnej rehabilitacji.

Debiutu w klubie z Wietrznego Miasta doczekał się dopiero w kwietniu tego roku. Na razie tylko w krajowym pucharze. Na premierowy występ w MLS wciąż czeka. Cieszy go perspektywa gry u boku Lewandowskiego.

- Robert był moim idolem, zawsze go oglądałem, jak był w Borussii, Bayernie czy Barcelonie. Nie mogę się doczekać, kiedy go poznam i będę mógł się od niego uczyć. W zespole mówi się tylko pozytywne rzeczy. Nie tylko drużyna, ale całe miasto się cieszy - mówił Poręba w niedawnym wywiadzie dla TVP Sport.

Nie ukrywa też, że chciałby zaistnieć nie tylko na niwie klubowej. Liczy na występy w drużynie narodowej. Nie zdecydował jeszcze pod jaką flagą. Do obu paszportów przywiązany jest równie mocno.

- Rodzina i koledzy często mnie o to pytają i zawsze powtarzam, że pierwszeństwo będzie miał ten, kto najpierw zadzwoni. Na razie mam takie podejście. Sama decyzja byłaby bardzo ciężka, ale muszę najpierw dojść do momentu, w którym będę mógł się nad tym zastanawiać - tłumaczy.

W tej chwili szlifuje jeszcze formę w rezerwach. Cały czas dochodzi do pełni sił po kontuzji. Nie znalazł się w meczowej kadrze na potyczkę z Interem Miami (2:3), która była debiutem Lewandowskiego.

Kolejne spotkanie wybrańcy Gregga Berhaltera rozegrają już w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu (godz. 1:30). Ich rywalem będzie New York City FC.

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Dawid Poręba (nr 15) w barwach Stali Mielec RADOSLAW JÓŹWIAK / CYFRASPORT Newspix.pl

Dawid Poręba FOT. MICHAL TRZPIS/400mm.pl Newspix.pl





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