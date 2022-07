Wybrali 100 najlepszych piłkarzy. Na czele gracze jednego klubu, a "Lewy"...

Choć rywalizacja w czołowych ligach europejskich zakończyła się już dobrych kilka tygodni temu, a wiele zespołów zdążyło już rozpocząć pierwsze przygotowania do nowego sezonu, to wciąż trwają próby kolejnych podsumowań kampanii 2021/2022.

Hiszpański dziennik "Marca" postanowił np. wskazać stu najlepszych zawodników ostatnich miesięcy, którzy zachwycali swoją grą na "Starym Kontynencie". W przygotowanym przez redakcję plebiscycie miało wziąć udział spore, bo liczące 74 osoby, grono ekspertów. Jakie były rezultaty głosowania?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona zaprezentowała nowe koszulki. Nawiązują do kultowych wydarzeń z 1992 roku. WIDEO © 2022 Associated Press

"Królewscy" zdominowali głosowanie. Benzema najlepszym zawodnikiem

Jak się okazało, jury najbardziej doceniło graczy Realu Madryt, którzy zajęli wszystkie trzy miejsca na podium. Numerem jeden został Karim Benzema, który zaliczył prawdopodobnie najlepszy sezon w swojej karierze, będąc absolutnym liderem "Królewskich".

Reklama

Tuż za nim uplasował się bramkarz "Los Blancos" Thibaut Courtois, który pozostawił po sobie wspaniałe wrażenie zwłaszcza po finale Ligi Mistrzów, a trzecią lokatę objął Vinicius Junior, czyli gracz, który wyjątkowo rozwinął się w ostatnim czasie i wyrósł na pierwszoplanową postać na Bernabeu.

Robert Lewandowski? Polak otrzymał miejsce wyraźnie poza podium...

Oczywiście kibice piłkarscy niesympatyzujący akurat z Realem zapewne mogliby poddać te wyniki pod dyskusję - zwłaszcza, że tuż poza najlepszą trójką znaleźli się kolejno Mohamed Salah i Kylian Mbappe, a następnie w klasyfikacji wylądował kolejny zawodnik Realu, Luka Modrić.

Siódmy był Kevin De Bruyne, a ósmy... Robert Lewandowski, jedyny "Biało-Czerwony" w zestawieniu. I trzeba przyznać, że polscy kibice mogą być niezadowoleni z takiego rozwoju wypadków, zwłaszcza, że "Lewy" znowu miał świetny rok, w którym "wykręcił" aż 50 goli.

Do dziesiątki trafili jeszcze dwaj futboliści Liverpoolu - Virgil van Dijk oraz Sadio Mane. Ciekawostką jest fakt, że Cristiano Ronaldo i Leo Messi, którzy dawniej zapewne znaleźliby się w czubie plebiscytu, byli odpowiednio na 21. i 28. pozycji.

Robert Lewandowski niebawem trafi do Primera Division? W hiszpańskich mediach wrze

Być może Lewandowski już niebawem będzie mógł zmierzyć się w rozgrywkach ligowych z trójcą Benzema - Courtois - Vinicius. Wiele wskazuje na to, że nasz snajper jest coraz bliżej przenosin do FC Barcelona - a już na pewno zależy mu na dopięciu tego transferu przed 12 lipca, kiedy to Bayern Monachium rozpocznie swoje przygotowania do kampanii 2022/2023.

Rozgrywki Primera Division rozpoczną się z kolei dokładnie 12 sierpnia od meczu Osasuna - Sevilla. "Blaugrana" z kolei pierwszą potyczkę rozegra dzień potem - jej przeciwnikiem będzie ekipa Rayo Vallecano.

Zobacz także: Zamieszanie z transferem Lewandowskiego. Tomaszewski ma dość: "Dziecinada"