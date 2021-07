Wybory prezesa PZPN. Adam Kaźmierczak nowym wiceprezesem! Obóz Kuleszy triumfuje. Michalski i Padewski wyszli z sali

Sebastian Staszewski Piłka nożna

We wtorek odbyły się wybory na wiceprezesa PZPN do spraw piłki amatorskiej. Zdecydowanie wygrał je Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. To kandydat wspierany przez Cezarego Kuleszę i jego obóz, dla których zwycięstwo Kaźmierczaka to pierwszy duży triumf przed wyborami na prezesa PZPN.

