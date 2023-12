Piotr Zieliński w swojej karierze wielokrotnie łączony był z odejściem z SSC Napoli . Polaka najczęściej próbowano wirtualnie przetransferować do Premier League . Najbardziej jaskrawym przykładem tego typu przykładu były bardzo intensywne plotki, wedle których Zielińskim zainteresowany był Liverpool .

Od tego okresu minęło już bardzo dużo czasu, a koszulka Liverpoolu z nazwiskiem Zielińskiego na plecach, którą otrzymał w programie "TurboKozak" na Canal + Sport. Jak na razie Zieliński do Liverpoolu nie przeszedł, a Klopp nie spełnił jednego ze swoich życzeń, którym było podobno właśnie sprowadzenie "Zielka".

Wszystko wydawało się pewne, a tu nagle to. Zwrot akcji ws. Zielińskiego

Dwa lata temu według doniesień mediów Zieliński odrzucił jedną ofertę z Premier League. Wówczas zgłaszał się jednak do niego West Ham United . Ta decyzja wyszła mu raczej na dobre. Obecnie sytuacja kształtuje się nieco inaczej, bo tak naprawdę wszystkie karty w swoich rękach trzyma Polak. Jego umowa z SSC Napoli wygasa za nieco ponad sześć miesięcy i już od 1 stycznia będzie mógł swobodnie negocjować z wybranym klubem.

W ostatnich tygodniach z Włoch płynęły bardzo klarowne informacje. Te mówiły, że Zieliński od sezonu 2024/2025 będzie zawodnikiem Interu Mediolan . Nowe światło na sprawę rzuca Tomasz Włodarczyk. Według dziennikarza portalu "Meczyki.pl" nasz kadrowicz odrzucił niedawno ofertę Napoli, ale nie jest dogadany z klubem z Mediolanu. Jego zdaniem możliwy wciąż jest kierunek Premier League, a to oznaczałoby, że być może spełni się marzenie gry u Kloppa.

Mówimy o jednym z kapitanów najlepszej drużyny minionego sezonu we Włoszech. Zieliński trafił do klubu latem 2016 roku. Zagrał w nim już łącznie w 351 spotkaniach. Strzelił 50 goli i 46 razy asystował. W poprzednim sezonie udało mu się wspólnie z kolegami sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Wciąż w CV brakuje mu jednak spektakularnego tryumfu na arenie międzynarodowej. Wydaje się, że łatwiej o to w Interze niż Napoli.