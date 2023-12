Pomocnik niemal z marszu wskoczył do wyjściowego składu Fenerbahce. A kilka miesięcy temu wydawało się, że dalej będzie dzielił i rządził w Eredivisie. Feyenoord Rotterdam nie zdecydował się jednak na wykupienie go z Dynama Moskawa.

Niezdecydowanie Holendrów wykorzystali zatem włodarze Fenerbahce. A i cenę udało im się "ustrzelić" promocyjną. Za 24-latka zapłacili niecałe 10 milionów euro. W przeciągu ostatnich tygodni jego wartość na portalu "Transfermarkt" wzrosła już do 20 milionów euro.

Tureccy dziennikarze przekazywali ostatnio, że Sebastian Szymański wzbudził zainteresowanie wielu europejskich potęg. W swoich szeregach widziałyby go Manchester United , Chelsea i Liverpool . Również Napoli wyraziło zainteresowanie transferem. W końcu mistrz Włoch dobrze wyszedł już nie raz na pozyskaniu pomocnika z Polski.

Fenerbahce oczekuje za Sebastiana Szymańskiego przynajmniej 30 milionów euro

Szymański udowodnił, jak klasowym jest piłkarzem. Chyba nikt nie spodziewał się po nim tak wysokiego poziomu gry w pierwszym sezonie w Fenerbahce. A on bardzo szybko się zaadaptował i pokazuje swoje możliwości. To jeden z najlepszych pomocników w lidze

- Stał się bardzo ważnym zawodnikiem, obok Dzeko i Tadicia, najważniejszym, jeśli chodzi o ofensywę Fenerbahce. Pokazują to statystyki, ale jego wkład w grę jest większy, niż to, co widać w liczbach. Pomaga też w defensywie i zawsze walczy o piłkę - dodał dziennikarz.