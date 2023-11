Wszystko jest już jasne. Neymar po operacji. Wie, jak długo będzie pauzował

Do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem Neymara doszło 18 października. Gdy tylko Brazylijczyk upadł, sam miał świadomość tego, że najprawdopodobniej doznał poważnej kontuzji. Piłkarz nie był w stanie samodzielnie opuścić pola gry i został z niego zwieziony . Już pierwsze wstępne diagnozy mówiły, że wszystko wskazuje na uraz więzadła w kolanie , a dalsze diagnozy potwierdziły, że więzadło został zerwane.

Piłkarz ma pozostać w szpitalu jeszcze przed dwie doby i dopiero w sobotę będzie możliwy jego powrót do domu. Neymar rozpocznie następnie długą rehabilitację, która ma potrwać do 10 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Brazylijczyk powinien być gotowy do wznowienia treningów dopiero na przełomie przyszłorocznego lata i jesieni.