W końcówce czerwca Maciej Rybus został zaproszony do treningów na boiskach Pelikana Łowicz. Skorzystał z propozycji działaczy klubu, w którym się wychował piłkarsko. - Dyrektor sportowy namawia mnie, żebym zaczął 6 lipca przygotowania do sezonu z zespołem. Czuję głód piłki, nie grałem bowiem od około roku. Są też chęci są z obu stron. Myślę, ze jest duża szansa, że wystąpię w Pelikanie na koniec kariery, po to aby podziękować ludziom w Łowiczu za wsparcie - mówił wtedy.

Wygląda na to, że właśnie tak się stanie. Sebastian Staszewski poinformował w poniedziałkowe popołudnie, że 36-latek podpisze pięciomiesięczny kontrakt z III-ligowym Pelikanem. Tym samym będzie to oznaczało jego powrót do polskiego futbolu klubowego po aż czternastu latach.

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Przypomnijmy, że w 2012 roku odszedł z Legii Warszawa. Po tym czasie tylko przez sezon występował w innym kraju niż Rosja (wypożyczenie na 2016/17 do Olympique'u Lyon). W CV zapisał kolejno Tereka Groznego, Lokomotiw Moskwa, Spartaka Moskwa i Rubina Kazań, z którym miał jak dotąd ostatni profesjonalny kontrakt, wygasł 30 czerwca 2024 roku.

Później było jeszcze amatorskie FC 10 w lidze Winline Media League, ale za dużo tam się nie nagrał, bo miał problemy zdrowotne. Musiał przejść operację przepukliny pachwinowej. - Jeszcze nie do końca wyzdrowiałem. Ból nadal jest. Mogę iść na siłownię i grać w padla, ale to wszystko. Nie mogę nawet grać w piłkę nożną z dziećmi. Ból pojawia się natychmiast. Niestety nie mam teraz czasu na piłkę nożną. Być może moja kariera już się skończyła - mówił w końcówce 2025 r. Wygląda na to, że sytuacja się zmieniła. Jego powrót z pewnością będzie szeroko komentowany w mediach, zwłaszcza tych społecznościowych.

Pelikan zacznie zmagania ligowe w sobotę 1 sierpnia. O godzinie 18:00 zagra z ŁKS-em Łomża. Jest beniaminkiem wracającym po roku nieobecności. W poprzednim sezonie jako spadkowicz zajął 1. miejsce w swojej grupie IV ligi.

Maciej Rybus AKPA AKPA

Maciej Rybus INTERIA.TV

Maciej Rybus MIKE KIREEV / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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