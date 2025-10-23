Wszystko jasne ws. przyszłości Lionela Messiego. Głośna decyzja już potwierdzona

Wszystko już jasne - Inter Miami w czwartek poinformował, że Lionel Messi przedłużył kontrakt do grudnia 2028 roku. Zbiegnie to się z końcem sezonu, bo w Stanach Zjednoczonych gra się systemem wiosna-jesień. Tym samym jasne jest, że kariera Argentyńczyka jeszcze trochę potrwa.

Tuż po godzinie 17:00 czasu polskiego klub wypuścił specjalny filmik na platformie X. Został nakręcony ze sporym rozmachem (użyto m.in. drona) na budowie Miami Freedom Park, czyli nowego stadionu zespołu z Florydy. Obiekt ma zostać oddany do użytku w pierwszej połowie przyszłego roku.

"Ustna umowa, o której donoszono w zeszłym tygodniu, została teraz potwierdzona, gdyż MLS zatwierdziła wszystkie formalne kroki" - napisał włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Rozwiń

Bardzo się cieszę, że mogę tu zostać i kontynuować ten projekt, który nie tylko był marzeniem, ale stał się piękną rzeczywistością. Odkąd przyjechałem do Miami, jestem bardzo szczęśliwy, więc cieszę się, że mogę tu zostać

Inter Miami ogłosił nowy kontrakt Lionela Messiego. "To hołd dla miasta"

- Obiecaliśmy naszym kibicom, że będziemy marzyć o wielkich rzeczach i budować kultowy klub. Taki, który reprezentuje pasję, ciężką pracę i poświęcenie wszystkich, którzy byli przed nami. Podpisanie kontraktu z Leo do 2028 roku to hołd dla naszego wspaniałego miasta - powiedział właściciel klubu Jorge Mas.

W zespole w nadchodzącej kampanii dojdzie do kilku zmian. Kariery kończą Sergio Busquets i Jordi Alba, ale z kolei nie myśli o tym jeszcze Luis Suarez, który negocjuje prolongatę umowy. Działacze latem wypożyczyli z Atletico Madryt Rodrigo de Paula, mają opcję wykupu zimą za 15 milionów euro.

Drużyna musi myśleć jednak o bieżącym sezonie - w nocy z piątku na sobotę zaczyna play-offy, czeka ją dwumecz z Nashville SC.

Pedri podpisuje nowy kontrakt w Barcelonie do 2030 roku AP © 2025 Associated Press

Lionel Messi ze Złotą Piłką za 2023 rok MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Lionel Messi nie zdobędzie mistrzostwa USA AFP

Leo Messi Chris ARJOON / AFP AFP