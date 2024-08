Wszystko jasne ws. duetu marzeń z Lewandowskim. Jest decyzja dot. hitowego transferu

FC Barcelona tego lata miała przejść małą kadrową rewolucję i zaczęło się naprawdę bardzo obiecująco. "Duma Katalonii" bowiem jeszcze przed startem nowych przygotowań zmieniła trenera. Xaviego , który kilka tygodni wcześniej otrzymał pełne wotum zaufania od zarządu, zastąpił Hansi Flick . Wydawało się, że ta zmiana to jedynie preludium do transferów zarówno z klubu, jak i do klubu. Z Katalonii płynęły bowiem głosy, że klub niebawem upora się z problemami finansowymi i będzie mógł wyruszyć na rynek.

Rafael Leao nie dla FC Barcelony. Milan wyklucza transfer

Według Joana Laporty należy sprowadzić także nowego zawodnika na pozycję lewego skrzydłowego. Od początku klub skupiał swoją uwagę w tym kontekście na Nico Williamsie . Hiszpański skrzydłowy odrzucił jednak tę możliwość z powodu niepewności finansowej po stronie Barcelony, która w międzyczasie sprowadziła Daniego Olmo, ale wciąż go nie zarejestrowała do gry. Pozycja na boku ataku wciąż pozostaje jednak źle obsadzona i klub szuka rozwiązań.

We wtorek z Hiszpanii wypłynęły absolutnie sensacyjne i wręcz nierealne doniesienia o chęci sprowadzenia do Katalonii Rafaela Leao. Portugalczyk to opcja jeszcze bardziej ekskluzywna, ale jego zakup można byłoby rozłożyć na raty, co w przypadku Williamsa nie wchodziło w grę. Według Gianluki Di Marzio jednak AC Milan nie chce słyszeć o sprzedaży swojej największej gwiazdy i jedyną opcją dla "Blaugrany" pozostaje... wpłacenie klauzuli w wysokości 175 milionów euro.