Wszystko jasne! Wieczysta Kraków ma nowego trenera

Wieczysta była bez trenera od 29 sierpnia, od kiedy zwolniono Franciszka Smudę. Były selekcjoner wprowadził zespół do III ligi, lecz w niej w pięciu pierwszych kolejkach zaliczył tylko dwa zwycięstwa. Taki bilans nie zadowalał włodarzy klubu.

Pierwotnie wydawało się, że następcą Smudy będzie Maciej Musiał. Ten jednak zdecydował się zostać w Garbarni Kraków.

Dariusz Marzec będzie trenerem Wieczystej

Później w mediach pojawiało się także nazwisko Kamila Kieresia, lecz jak ustaliło TVP Sport, wszystko jest już jasne. Nowym szkoleniowcem Wieczystej zostanie Dariusz Marzec. Ta informacja wkrótce została potwierdzona oficjalnie.

52-letni szkoleniowiec ostatnio pracował w Arce Gdynia. Wcześniej był także trenerem Stali Mielec oraz KKS-u Kalisz.

Marzec podpisał z klubem kontrakt do końca sezonu 2023/24.

