Wszystko jasne w sprawie Zielińskiego. Włoskie media już podają szczegóły kontraktu

Piotr Zieliński prawdopodobnie rozgrywa swój ostatni sezon w barwach SSC Napoli . Polak mógł z klubu spod Wezuwiusza odejść już przynajmniej kilka razy, ale gdy pojawiała się taka okazja, zawsze stawiał ponad pieniądze swoją miłość do Włoch . W związku z tym niepohamowanym uczuciem nasz reprezentant w przyszłości odrzucał już ofertę West Hamu United czy też jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej . Obie te propozycje były bardzo intratne finansowo.

Zieliński nie może jednak dojść do porozumienia w kwestii przedłużenia umowy z mistrzami Włoch, a wygasa ona już po zakończeniu obecnego sezonu. Polak kilkukrotnie podkreślał, że dla niego Napoli jest na pierwszym miejscu, ale jak widać obie strony mają poważne problemy ze znalezieniem wspólnego języka w tych rozmowach. W związku z tym we włoskich mediach rozpoczęła się giełda nazw klubów, które widziałyby u siebie "Zielka".

Piotr Zieliński na okładce. Włosi już ogłaszają. Wszystko jest jasne

W tym gronie padają naprawdę wielkie marki. Mówiło się o zainteresowaniu: Manchesteru United, Atletico Madryt, Juventusu, a ostatnio w hiszpańskim "Mundo Deportivo" nazwisko Zielińskiego zostało połączone z przenosinami do FC Barcelony, choć to raczej jedynie spekulacje. Wszystko wskazuje bowiem na to, że nasz środkowy pomocnik przyszły sezon spędzi w innym wielkim włoski klubie. Mowa rzecz jasna o Interze Mediolan.