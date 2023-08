Wszystko jasne. Tam zagra Jacek Góralski. Wielki hit stał się faktem

Saga transferowa z udziałem Jacka Góralskiego dobiega końca. Polski pomocnik jednak wróci do swojej ojczyzny. Okazuje się natomiast, że zagra w klubie, który jeszcze niedawno wydawał się w jego kontekście dość abstrakcyjny, zważywszy na to, że piłkarz miał oferty z wielu klubów z PKO BP Ekstraklasy. Oficjalnie wiadomo już, że popularny "Góral" przeniesie się do... Wieczystej Kraków.