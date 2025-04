Wszystko jasne. Tak ma wyglądać hierarchia bramkarzy Barcelony. "Odejdzie"

Przygoda Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie to niemal gotowy scenariusz na film. Jesienią zeszłego roku Polak w szalonych okolicznościach wrócił z kilkutygodniowej emerytury i dołączył do drużyny Hansiego Flicka, która natychmiastowo potrzebowała doświadczonego bramkarza. Wszystko przez kontuzję Marca-Andre ter Stegena. Do końca 2024 roku Szczęsny ani razu nie podniósł się z ławki rezerwowych. Przełom nastąpił na początku stycznia. Reklama

Wtedy to trener dał mu szansę w pucharowym meczu przeciwko czwartoligowemu Barbastro. Później 34-latek dostał czerwoną kartkę w El Clasico w Superpucharze Hiszpanii, jednak mimo to Flick zaufał mu w stu procentach. W ten sposób były bramkarz naszej kadry odkładnie od 21 stycznia zagrał każde spotkanie. Jednocześnie do ławki rezerwowych "przyspawany" został Inaki Pena, którego Polak wygryzł z wyjściowej jedenastki.

Hiszpanie podali hierarchię bramkarzy Barcelony. Pena na wylocie

Mimo że w pierwszej fazie sezonu to młody Hiszpan był naturalnym następcą ter Stegena, to od wspomnianej daty ani razu nie powąchał murawy. Hiszpańskie media niejednokrotnie podkreślały, że Pena jest sfrustrowany takim obrotem spraw. Dlatego też planuje opuścić Barcelonę w trakcie najbliższego okna transferowego, co przekazał ostatnio kataloński "Sport". "Po życiowej szansie, jaką otrzymał, wszystko wskazuje na to, że odejdzie" - napisano. Kontrakt 26-latka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, jednak najprawdopodobniej nie będzie dane mu go wypełnić. "Klub rozumie, że Pena chce kontynuować karierę z dala od Camp Nou, zwłaszcza po tym, co przeszedł w tym sezonie, ale jednocześnie chciałby osiągnąć korzyść ekonomiczną w postaci transferu" - napisano. Wartość rynkowa 26-latka oscyluje w granicach dziesięciu milionów euro. Reklama

Już kilka tygodni temu spekulowano, że Inakim Peną interesują się mniejsze kluby z La Liga. Innym kierunkiem może być angielska Championship lub zespoły ze słabszych lig europejskich. Jedno jest pewne - zdaniem "Sportu" Hiszpan odejdzie z Barcelony tego lata. Przy okazji tamtejsi dziennikarze podali też hierarchię bramkarzy w drużynie Hansiego Flicka, jaka będzie obowiązywać w przyszłym sezonie. Okazuje się, że Marc-Andre ter Stegen jest w uprzywilejowanej pozycji.

Plan Barcelony: Ter Stegen jako pierwszy bramkarz i Szczęsny jako drugi, na "trójkę" szukany będzie piłkarz, którego pozyska się z akademii lub rynku transferowego ~ czytamy.

Niemiecki bramkarz już od kilku tygodni trenuje z całym zespołem. Mimo to "jedynką" nadal pozostaje Szczęsny, którego powinniśmy zobaczyć w pierwszym składzie na sobotni finał Pucharu Króla z Realem Madryt oraz na dwumecz z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. A co z ostatnimi spotkaniami tego sezonu? - Ter Stegen pojedzie do Sewilli na finał Pucharu Króla. Wątpliwości dotyczą tego, czy zrobi to, by tylko towarzyszyć drużynie, czy też zasiądzie na ławce jako zmiennik Szczęsnego. W pierwszych meczach taka będzie jego rola. Dopiero później okaże się, czy role Polaka i Niemca się zmienią. Na razie Flick jest pewien, że bramkarzem przeciwko Realowi Madryt i Interowi będzie Szczęsny. (...) Wielkim dylematem będzie finał Ligi Mistrzów, jeśli Barca do niego awansuje - pisał ostatnio hiszpański "AS". Do tej pory Polak rozegrał w sumie 25 meczów, w których wpuścił 24 bramki i zachował 13 czystych kont. Reklama

Inaki Pena / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Marc-Andre ter Stegen / AFP