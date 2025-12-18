Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wszystko jasne. Papszun w nowych barwach. Wydało się w dniu meczu Rakowa

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wiemy już, kiedy Marek Papszun zostanie zaprezentowany w nowych dla siebie barwach Legii Warszawa. Stołeczny klub zaplanował już spotkanie, na którym 51-letni szkoleniowiec zostanie przedstawiony w roli szkoleniowca. Wszystko wyszło na jaw w dniu, w którym obie ekipy rozegrają swoje ostatnie mecze fazy ligowej w rozgrywkach Ligi Konferencji.

Marek Papszun
Marek PapszunArt ServicePAP

Czy Marek Papszun odejdzie z Rakowa Częstochowa i zostanie nowym trenerem Legii Warszawa? Saga pod tym hasłem rozpalała w ostatnich dniach środowisko polskiej piłki. W końcu zmierzamy jednak do jej oficjalnej finalizacji (o czym wcześniej informowała już Interia). Finalizacji szczęśliwej, zwłaszcza dla samego szkoleniowca i klubu ze stolicy, choć finalnie być może i dla każdej ze stron.

Sam 51-latek de facto wysłał już pożegnalny komunikat przed czwartkowym meczem, zaznaczając, że starciem z Omonią zakończy swoją pracę w klubie, z którym wspólnie napisał wyjątkową historię.

Jestem szczęśliwy, że ten ostatni mecz gramy w europejskich pucharach. Po to do Rakowa wróciłem, żeby Raków do tych pucharów wprowadzić. Przełamaliśmy barierę, bo Raków będzie grał wiosną w europejskich pucharach, czego nigdy nie doświadczył
powiedział Marek Papszun podczas konferencji prasowej

I dodał: - Mam poczucie spełnionej misji w Częstochowie. Jak powiedziałem - jestem szczęśliwy, ale przed nami bardzo ważne spotkanie, decydujące o tym, czy Raków będzie grał w 1/8 czy 1/16 finału i chciałbym pomóc, żebyśmy zakończyli tę europejską przygodę z dużym sukcesem.

Maek Papszun żegna się z Rakowem Częstochowa
    To wtedy Marek Papszun zostanie ogłoszony trenerem Legii. Wszystko jasne

    Podczas gdy "Medaliki" będą rozgrywać mecz na Cyprze, Legia Warszawa podejmować będzie ekipę Lincoln Red Imps FC z Gibraltaru. A w dniu obu tych meczów stało się w końcu jasne, kiedy Marek Papszun zostanie zaprezentowany jako nowy trener stołecznej ekipy.

    Dojdzie do tego już jutro, to jest w piątek 19 grudnia o godzinie 14:00 przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Zorganizowane zostanie wówczas spotkanie z mediami, na którym Marek Papszun powinien pojawić się już w nowych barwach.

    Marek Papszun i Leonardo Rocha
    Dundee United - Celtic FC. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z daszkiem, ubrany w zimowe ubranie klubowe z herbem piłkarskim oraz inicjałami MP, stoi na stadionie piłkarskim, w tle trybuny i częściowo widoczny napis reklamowy.
    Marek Papszun zostanie trenerem Legii WarszawaMarcin GolbaAFP
    Mężczyzna w okularach i czarnej czapce siedzi na zielonym fotelu stadionowym, ubrany w niebieską sportową kurtkę z herbem klubu sportowego, sprawia poważne wrażenie.
    Marek PapszunMichal Dubiel/REPORTEREast News

