Wszystko jasne. Papszun w nowych barwach. Wydało się w dniu meczu Rakowa

Czy Marek Papszun odejdzie z Rakowa Częstochowa i zostanie nowym trenerem Legii Warszawa? Saga pod tym hasłem rozpalała w ostatnich dniach środowisko polskiej piłki. W końcu zmierzamy jednak do jej oficjalnej finalizacji (o czym wcześniej informowała już Interia). Finalizacji szczęśliwej, zwłaszcza dla samego szkoleniowca i klubu ze stolicy, choć finalnie być może i dla każdej ze stron.

Sam 51-latek de facto wysłał już pożegnalny komunikat przed czwartkowym meczem, zaznaczając, że starciem z Omonią zakończy swoją pracę w klubie, z którym wspólnie napisał wyjątkową historię.

Jestem szczęśliwy, że ten ostatni mecz gramy w europejskich pucharach. Po to do Rakowa wróciłem, żeby Raków do tych pucharów wprowadzić. Przełamaliśmy barierę, bo Raków będzie grał wiosną w europejskich pucharach, czego nigdy nie doświadczył

I dodał: - Mam poczucie spełnionej misji w Częstochowie. Jak powiedziałem - jestem szczęśliwy, ale przed nami bardzo ważne spotkanie, decydujące o tym, czy Raków będzie grał w 1/8 czy 1/16 finału i chciałbym pomóc, żebyśmy zakończyli tę europejską przygodę z dużym sukcesem.

To wtedy Marek Papszun zostanie ogłoszony trenerem Legii. Wszystko jasne

Podczas gdy "Medaliki" będą rozgrywać mecz na Cyprze, Legia Warszawa podejmować będzie ekipę Lincoln Red Imps FC z Gibraltaru. A w dniu obu tych meczów stało się w końcu jasne, kiedy Marek Papszun zostanie zaprezentowany jako nowy trener stołecznej ekipy.

Dojdzie do tego już jutro, to jest w piątek 19 grudnia o godzinie 14:00 przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Zorganizowane zostanie wówczas spotkanie z mediami, na którym Marek Papszun powinien pojawić się już w nowych barwach.

