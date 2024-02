Wszystko jasne. Karol Świderski się doczekał. Wymarzony powrót do Europy

Robił to dotychczas swoją grą, choć w europejskiej klubowej piłce nie mógł znaleźć odpowiednio dużego uznania. Już gdy odchodził z PAOK-u Saloniki w styczniu 2022 roku wydawało się, że Świderskiego stać na zdecydowanie lepszy klub niż amerykańskie Charlotte FC . Jasne, Major League Soccer w ostatnich latach bardzo zyskała na znaczeniu, ale to wciąż według wielu ekspertów jest jedynie przedsionek do poważnej - europejskiej piłki.

Karol Świderski spełnił marzenie. Polak zagra we Włoszech!

O chęci odejścia Świderskiego z USA mówiło się już od bardzo długiego czasu. Sam zainteresowany w listopadzie otwarcie wyraził swoje pragnienia. - Oczekuję transferu. Wiem, że nie będzie to takie łatwe i nie jest powiedziane, że odejdę zimą z Charlotte, ale zrobię wszystko, żeby tak się stało. Mam nadzieję, że mój agent Mariusz Piekarski będzie mocno działał i coś znajdziemy. Fajnie byłoby trafić do ligi z TOP 5 - powiedział wówczas w rozmowie z "Meczyki.pl".

Jak się okazuje, marzenie napastnika udało się spełnić. Polak bowiem nie dość, że odszedł z Charlotte, to jeszcze trafił do ligi TOP 5. Po kilku plotkach, ostatecznie okazało się, że Świderski w drugiej połowie sezonu 2023/2024 będzie występował we włoskiej Serie A. Hellas Verona oficjalnie poinformował, że nasz napastnik trafia do klubu na zasadzie wypożyczenia. W umowie znajduje się opcja wykupu, gdyby Hellas utrzymał się w Serie A.