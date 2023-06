Wszyscy chcą tej nagrody. Mbappe i Lewandowski nigdy jej nie wygrali

"'Złota Piłka'? Zawsze jest trudno mówić o indywidualnym trofeum, bo trzeba stawiać siebie na pierwszym miejscu. Niekoniecznie jest do dobrze odbierane przez społeczeństwo. Czy na nią zasługuje? Co się teraz liczy? Przyciąganie wzroku, strzelanie goli i wywieranie wpływu? Myślę, że spełniam te kryteria " - przyznał 24-letni napastnik.

"Złota Piłka". Lionel Messi i Cristiano Ronaldo hegemonami

"Co mogę z niego wynieść odnośnie reprezentacji? Mistrzostwa świata oczywiście. To było wyjątkowe wydarzenie o tej porze roku i przełomowy moment dla wszystkich. Zamieniłbym trzy gole strzelone w finale na jedną samobójczą i zwycięstwo. Historia jest dla tych, którzy ją opowiadają, a robią to wygrani. Trudno było przejść obok pucharu i go nie podnieść" - mówił Mbappe.