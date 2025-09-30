Wszedł do polskiej piłki, ma 500 milionów. Jego twarz długo pozostawała nieznana

Przypadki, w których milionerzy decydują się na zaangażowanie w klub sportowy, nie są żadną rzadkością. Wiele takich przykładów mamy też w Polsce, a jednym z nich jest Wojciech Kwiecień, potentat branży farmaceutycznej, właściciel sieci aptek "Słoneczna", posiadającej ponad 200 placówek w całym kraju. Bywa nazywany "królem aptek". Jego majątek szacuje się na ok. 500 milionów złotych. W czerwcu 2020 r. został właścicielem Wieczystej Kraków.

Co ciekawe, nie wiadomo o nim zbyt wiele. Unika mediów, bardzo ceni sobie prywatność, co podkreślają w rozmowach jego znajomi. Chociażby Kamil Kosowski mówił "Gazecie Krakowskiej", że nie chcieliby mówić o tej sferze. Jeszcze do 2023 r. w sieci w zasadzie nie dało się znaleźć jego zdjęcia. Ochroniarze mieli stanowczo prosić kibiców o usuwanie fotografii, a fotoreporterów o niecelowanie obiektywem w skybox Kwietnia.

Właściciel Wieczystej Kraków kocha piłkę nożną. Jest fanem Chelsea i Wisły

Później sytuacja się już zmieniła. W 2025 r. nowe fotografie w bazach agencyjnych pojawiają się po kilka razy w miesiącu, zazwyczaj pochodzą właśnie z lóż na stadionach.

Często pomaga anonimowo, wspiera różne działania charytatywne, społeczne, ale to prawda, że ceni sobie prywatność, to jest dla niego ważne. Chce się więc odciąć od tego wszystkiego, co tę prywatność narusza. Nie jest celebrytą

W publikacjach prasowych wszelkie rozmowy dotyczące Kwietnia z osobami związanymi stricte z Wieczystą są udzielane anonimowo.

Biznesmen jest fanem londyńskiej Chelsea oraz Wisły Kraków, kilka razy był blisko przejęcia "Białej Gwiazdy". W poprzedniej dekadzie wspomagał ją finansowo, gdy miała wielkie problemy. Jest w kontakcie z Jarosławem Królewskim, nie można wykluczyć, że będzie miał w przyszłości udziały w klubie.

- Wojtek ma przed sobą fajne wyzwanie z Wieczystą w I lidze. Zrobił wszystko, żeby jej skład był konkurencyjny na tym poziomie. Wieczysta będzie czarnym koniem rozgrywek. Przyjechał do Bratysławy, porozmawialiśmy, bo przecież nie ma między nami złych emocji. Wszystko w życiu ma swój czas. My nie będziemy na niego naciskać w zaangażowanie w Wisłę w żaden sposób. Udowodniliśmy sytuacją z Peterem Moorem, że mamy też inne pomysły, jak sytuację Wisły systematycznie poprawiać - powiedział w lipcu 2025 r. "Gazecie Krakowskiej" Królewski.

Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zawodnicy Wieczystej Kraków świętujący awans do Betclic I ligi Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nowy zawodnik Wieczystej ma za sobą występy m.in. w barwach Chelsea TORKIL ADSERSEN AFP