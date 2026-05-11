Wstyd i hańba. Te sceny obiegły świat. Polski dziennikarz był w centrum wydarzeń

Slavia Praga na krótko przed końcem meczu prowadziła ze Spartą Praga 3:2. Po tej wygranej mogła już świętować mistrzowski tytuł. Zostało kilkadziesiąt sekund doliczonego czasu gry, kiedy boisko wtargnęli z racami kibice Slavii.

Zaatakowali oni kilku piłkarzy Sparty, ale też sektor kibiców tego klubu, rzucając w jego kierunku racami. Te wydarzenia w europejskim futbolu naprawdę szokują.

Skandal w Pradze

- Największy wstyd futbolu w całej historii czeskiej ligi - przyznał David Limbersky, były reprezentant Czech.

- Zamiast świętowania tytułu globalny wstyd. Myślę, że piłkarze Slavii bardzo serdecznie podziękują szaleńcom, którzy najechali boisko. Jak trzeba mieć pusto w głowie, żeby zrobić coś takiego? - to już głos Jaromira Bosaka, legendarnego komentatora piłkarskiego.

W centrum wydarzeń był też polski dziennikarz Jarosław Tomczyk z tygodnika "Piłka Nożna".

"Zupełnie niesamowita historia! Zawsze marzyłem o Wielkich Derbach Pragi, ale że trafią mi się aż takie, nie wymyśliłbym nigdy. Do końca były jakieś trzy minuty, Slavia prowadziła 3:2, co oznaczało, że zostanie mistrzem. Wtedy jej kibice nie wytrzymali ciśnienia i wbiegli na boisko świętować. Przy okazji poturbowali graczy Sparty i choć porządkowym sytuację udało się opanować, sędzia meczu już nie wznowił, bo Sparta poinformowała, że na boisko nie wróci. Będzie pewnie dla niej walkower, a na wyłonienie mistrza jeszcze w Czechach poczekają" - napisał dziennikarz zaraz po wydarzeniach w Pradze.

Mecz Slavii ze Spartą, choć padło w nim pięć bramek, nie był ekscytującym widowiskiem. Dwa razy w spotkaniu prowadziła Sparta, ale Slavia za każdym razem odrabiała straty i w końcu wyszła na prowadzenie. Piłkarze Slavii kończyli jednak mecz w dziewiątkę.

Czegoś takiego, co się stało w samej końcówce spotkania, nikt nie jest w stanie się spodziewać, idąc na mecz. Było oczywiście wiadomo, że atmosfera będzie gorąca, bo to jednak są derby. Poza tym mógł to być mecz, który przesądziłby o mistrzostwie dla Slavii, a zdobyć je na odwiecznym rywalu, to jest dodatkowa adrenalina dla ludzi na stadionie

Arbiter przestał panować nad wydarzeniami na boisku. "To jest zwykła chuliganerka"

Nasz dziennikarz wskazuje na to, że bardzo nerwowo zrobiło się za sprawą arbitra spotkania 29-letniego Karela Roucka, który był mocno pogubiony na boisku w końcówce meczu.

- Stracił kontrolę nad wydarzeniami. Od 80. minuty kompletnie nie poradził sobie z prowadzeniem meczu. Arbiter w kilku sytuacjach ewidentnie źle je ocenił. To wywołało nerwową atmosferę na boisku. Sędzia zaczął sypać kartkami. Przestał panować nad sytuacją na boisku. Nie chcę usprawiedliwiać bandytyzmu, jakiego byliśmy świadkami, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. Ci ludzie wbiegli na boisko w przekonaniu, że sędzia skończył mecz. Ja takiego przekonania nie miałem, ale tylko z tego powodu, że spojrzałem na zegarek i wiedziałem, że to nie jest koniec. W doliczonym czasie gry było tyle przerw, że ten mecz śmiało mógłby trwać jeszcze wiele minut dłużej - opowiadał Tomczyk.

- Kibice Slavii z północnej trybuny już byli gotowi, by wbiec na boisko i fetować mistrzostwo. Finalnie okazało się, że nie chodziło im tylko o świętowanie, bo skoro wbiegli z racami i rzucali nimi w kierunku sektora kibiców Sparty, to jest to zwykła chuliganerka. Moim zdaniem, oni byli jednak przekonani, że mecz się skończył. Po apelach spikera i komunikatach, że sędzia nie zakończył meczu, ci ludzie wrócili do swojego sektora. Na boisko wrócili też zawodnicy Slavii. Wszyscy byli przekonani, że mecz zostanie dokończony. Piłkarze Sparty w ogóle jednak nie wyszli na boisko. Kilku zawodników - w tym przede wszystkim bramkarz - było poturbowanych przez chuliganów Slavii, więc udali się oni prosto do autobusu - dodał.

Trzeba przyznać, że to sytuacja, jakiej już dawno nie wiedzieliśmy w europejskim futbolu na takim poziomie, bo jednak czeskie drużyny są stałymi uczestnikami Ligi Mistrzów, a zatem należą do elity na Starym Kontynencie. Dla Czechów to, co wydarzyło się w ich lidze, to czarny dzień. Podkreślają to nie tylko działacze i dziennikarze, ale też sami kibice.

Dziennikarze czescy byli zszokowani tym, co się wydarzyło w Pradze. Po meczu nie było nawet konferencji prasowej. Przyszedł tylko prezes Slavii, który był przygnębiony sytuacją. Zachował się jednak fantastycznie. Wziął od spikera mikrofon i wyszedł na murawę do sektora kibiców Slavii. W mocnych i męskich słowach, ale z wyczuciem, zamknął temat. To, co się wydarzyło, jest niespotykane na takim poziomie

Slavię czekają drastyczne kary

Komisja dyscyplinarna czeskiej ligi ma też mnóstwo materiału, który będzie analizowany. We wtorek, 12 maja, mają zapaść decyzje. Działa też Slavia. Klub już ogłosił zamknięcie trybuny północnej. Wydał też dożywotni zakaz wchodzenia na stadion dla kibica, który zaatakował bramkarza Sparty Jakuba Surovcika. Slavii grozi kara w wysokości 10 milionów koron czeskich (ok. 1,7 mln złotych) oraz zamknięcie stadionu. Może też stracić punkty i najpewniej zostanie ukarana walkowerem, co może skomplikować sytuację, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo kraju.

Piłkarze Slavii Praga

Kibice Slavii Praga

