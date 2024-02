Wstrząsający incydent, Nagelsmann odsłania kulisy tragedii. "Nie zostawił listu pożegnalnego"

We wrześniu ubiegłego roku Julian Nagelsmann odebrał nominację na selekcjonera reprezentacji Niemiec . Pod jego wodzą czterokrotni mistrzowie świata mają powalczyć o triumf w finałach Euro 2024. Ale nie tylko dlatego 36-letni szkoleniowiec nieustannie skupia na sobie uwagę mediów. Jest po porostu barwną postacią - i do tego nietuzinkowym rozmówcą .

W najnowszym wydaniu "Der Spiegel" szef niemieckiej kadry wraca do tragedii, która spotkała go, kiedy miał 20 lat. Życie odebrał sobie wtedy jego ojciec .

Nagelsmann o śmierci ojca: Pomogła mi świadomość, że naprawdę chciał umrzeć

- Często myślę o tym dniu. Byłem wtedy na kursie trenerskim w Oberhaching koło Monachium, odbierałem tam licencję C. Nagle dyrektor kursu kazał mi wyjść. Chciałem zażartować, więc zapytałem coś w stylu: "Czy jestem już za dobry?". Po chwili usłyszałem, że mój ojciec popełnił samobójstwo - opowiada Nagelsmann.

- Nie zostawił listu pożegnalnego, nie było żadnego wyjaśnienia. Jednak sposób, w jaki odebrał sobie życie, świadczył o tym, że jego decyzja była dla niego całkowicie jasna. Dla rodziny jest to bardzo trudne, ale pomogła mi świadomość, że on naprawdę chciał umrzeć. To nie było wołanie o pomoc ani sygnał ostrzegawczy. Uważam, że taką decyzję muszę uszanować - dodaje selekcjoner "Die Mannschaft".