Wstrząsające wyznanie znanego piłkarza. Walczy ze śmiertelną chorobą

Georg Koch przez większość swojej kariery występował w niemieckich klubach. Dopiero w 2007 roku zdecydował się na pierwszy zagraniczny transfer i został zawodnikiem Dinamo Zagrzeb. Rok później przeniósł się do Austrii, gdzie zasilił szeregi klubu Rapid Wiedeń. Podczas jednego meczu doszło jednak do dramatycznego incydentu z udziałem Niemca. Został on bowiem trafiony petardą rzuconą z trybun, w wyniku czego doznał wstrząsu oraz urazu słuchu. Po tym wypadku Koch wrócił do ojczyzny, gdzie dołączył do zespołu SC Herford. Po zagraniu jedynie jednego meczu ligowego golkiper podjął trudną decyzję o zakończeniu kariery. W dalszych występach przeszkadzały mu bowiem problemy ze słuchem oraz równowagą. Po przejściu na sportową emeryturę Koch dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi piłkarzami.

