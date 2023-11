Wstrząsające wspomnienia Patryka Klimali

Niestety jednak nie będzie on mógł ich poprawić. W związku z napiętą sytuacją w tamtym rejonie świata Klimala musiał rozwiązać umowę z klubem i wrócił już do kraju. Od pierwszego stycznia będzie reprezentował barwy świetnego w tym sezonie Śląska Wrocław. Wydarzenia, których był świadkiem, z pewnością pozostaną jednak na zawsze w jego pamięci , a były to traumatyczne wspomnienia, o czym opowiedział na łamach "Przeglądu Sportowego".

- Faktycznie to jest bardzo blisko, ale na co dzień nie było tego tak czuć. Raz była sytuacja, że ogłoszono alarm rakietowy i trzeba było zejść do schronu, który jest praktycznie w każdym mieszkaniu w Izraelu. Tamtego dnia jednak już od piątej rano było widać, że dzieje się coś innego. Te alarmy były tak naprawdę co chwilę, a później, o poranku już niemal non stop. Kiedy to zaczęło narastać, szybko podjąłem decyzję, że trzeba wracać do Polski - powiedział Klimala.