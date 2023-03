Wstrząsające sceny w Rosji. Trener zabity siekierą na festynie

Do tragicznych wydarzeń doszło w miejscowości Czyta położonej w azjatyckiej części Rosji. Dziennikarze serwisu "Chita Online" przekazali we wtorek tragiczne wieści. W wieku 62-lat życie stracił były piłkarz klubu Lokomotiw Czyta - Wiktor Jerogow. Okoliczności jego śmierci są dla wielu szokujące.

Nie żyje Wiktor Jegorow. Tragedia na festynie

W wyniku poważnych ran Jegorow zmarł na miejscu. Policjanci błyskawicznie ruszyli w pościg za agresorem. Szybko zatrzymano napastnika. Mężczyzna od razu przyznał się do winy. Co ciekawe, 35-latek szczegółowo objaśnił służbom swój plan działania. Mężczyznę czekają teraz kluczowe dni. Niebawem odpowie przed sądem za to, co zrobił na festynie.