Wstrząsające kulisy dramatu. Ginęli jeden po drugim. Polak odszedł pierwszy

Druga ofiara to młodszy brat piłkarza, Andre Silva, również czynny zawodnik. Sportowy świat pogrążył się w głębokim smutku . Zewsząd płyną poruszające kondolencje.

W takich chwilach nie sposób nie wspomnieć tych, którzy stracili życie w podobnych okolicznościach. Najtragiczniejszy pod tym względem do dzisiaj pozostaje wrzesień 1989 roku. W wypadkach drogowych zginęli Kazimierz Deyna i Gaetano Scirea . Ich śmierć dzieliło raptem 50 godzin.

Deyna zginął 1 września na autostradzie pod San Diego w Kalifornii . Około godz. 1:25, kierując samochodem osobowym, uderzył w tył zaparkowanej na pasie awaryjnym ciężarówki. Doznał bardzo licznych i rozległych obrażeń, zidentyfikowano go na podstawie sygnetu i prawa jazdy. Miał 41 lat.

Był pod wpływem alkoholu, znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Oględziny miejsca zdarzenia nie wykazały śladów hamowania . To dlatego pojawiła się teoria o rzekomej śmierci samobójczej. Spekulacje nigdy nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Scirea, z reprezentacją Włoch mistrz świata z 1982 roku, zakończył żywot na polskiej ziemi. Do wypadku z jego udziałem doszło 3 września pod Babskiem, na trasie z Łodzi do Warszawy. Wcześniej gościł na meczu ŁKS-u jako wysłannik Juventusu Turyn, by podglądać Górnika Zabrze - najbliższego przeciwnika w europejskich pucharach.