Każdy z nas najpierw zadaje sobie pytanie - jak to w ogóle możliwe, że w ten bestialski sposób najbliżsi zakończyli życie swojego brata?

Agencja ANSA przekazała, że to była eksplozja emocji i ich kulminacyjny moment, bo relacje pomiędzy rodzeństwem od jakiegoś czasu były mocno napięte. "Miesiąc temu cała trójka brała udział w bójce. Zaledwie kilka tygodni temu, kilka metrów od miejsca, gdzie doszło do kłótni, która zakończyła się śmiercią młodego mężczyzny, ktoś wystrzelił w tłumie w powietrze: już wtedy prawdopodobnie było to 'wyzwanie' pomiędzy gangami młodych ludzi" - czytamy w materiale.