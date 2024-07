Wstrząsająca śmierć młodego piłkarza w restauracji. Miał 17 lat

Smutne wieści docierają do nas z Bośni i Hercegowiny. Lokalne media poinformowały o nagłej i niespodziewanej śmierci 17-letniego piłkarza, Kristiana Klaricia. Do tragedii doszło w jednej z restauracji w Sańskim Moście, w której nastolatek podjął pracę. Policja wciąż nie zdołała określić dokładnej przyczyny śmierci sportowca. Prawdopodobnie został on porażony prądem podczas wykonywania swoich obowiązków.