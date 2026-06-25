Wstrząs w trakcie mundialu. FIFA nagle zawiesiła reprezentację

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W trakcie mundialu rozgrywanego w USA, Meksyku i Kanadzie FIFA podjęła bezlitosną decyzję, którą ogłoszono w środę. Światowa federacja postanowiła zawiesić w prawach członka federację Nepalu, której drużyny od tego momentu nie mogą grać w oficjalnych rozgrywkach międzynarodowych. Jest to pokłosie ingerencji instytucji państwowej, która pozostaje w konflikcie z tamtejszą federacją piłkarską.

Gianni Infantino
Gianni InfantinoPhoto by FREDERIC J. BROWN / AFPAFP

W środę rozpoczęła się ostatnia, trzecia kolejka spotkań fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Ze względu na decyzję FIFA turniej ten jest wyjątkowy w całej dotychczasowej historii.

Po raz pierwszy mundial organizują aż trzy państwa - USA, Meksyk oraz Kanada. Dodatkowo, premierę ma nowy system rozgrywek zapewniający prawo udziału w turnieju aż 48 reprezentacjom z całego świata. To powoduje, że na kibiców czekało łącznie rekordowe 104 spotkania do rozegrania.

W tle turnieju, który dla FIFA bez cienia wątpliwości jest "oczkiem w głowie", światowa federacja podejmuje szereg innych decyzji. W środę gruchnęła informacja o zawieszeniu jednej z federacji.

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FIFA nie wytrzymała. Federacja Nepalu natychmiastowo zawieszona

Federacja Nepalu została zawieszona przez FIFA w prawach członka. Z tego względu do odwołania reprezentacja tego kraju, a także drużyny klubowe nie mogą brać udziału w rozgrywkach międzynarodowych organizowanych przez FIFA, a także azjatycką AFC.

- Informujemy, że w wyniku decyzji podjętej przez Biuro Rady FIFA 24 czerwca 2026 r. ANFA została zawieszona do odwołania zgodnie z art. 16 Statutu FIFA. Reprezentacyjne i klubowe drużyny ANFA nie są już uprawnione do udziału w rozgrywkach międzynarodowych do czasu zniesienia zawieszenia - poinformowała FIFA w komunikacie rozesłanym do federacji członkowskich.

Jako bezpośredni powód takiej decyzji wskazuje się ingerencję osób lub instytucji trzecich w funkcjonowanie federacji. W przypadku Nepalu jest to problem, na który FIFA miała oko od dłuższego czasu. Pokłosiem zawieszenia jest spór pomiędzy tamtejszą federacją piłkarską i związaną z rządem Narodową Radą Sportu.

Podmiot ten w marcu podjął decyzję o zawieszeniu władz krajowej federacji, co po trzech miesiącach zostało cofnięte. Narodowa Rada Sportu odmówiła uznania wyborów proponowanych przez federację, co jest jasnym naruszeniem przepisów ustalonych przez FIFA.

Jak opisuje "The Katmandu Post" sytuacja w tym momencie jest patowa - kadencja obecnego komitetu wykonawczego nepalskiej federacji jest zakończona, a trwający konflikt pozostawia organizację bez realnego przywództwa.

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Gianni Infantino, prezydent FIFAPhoto by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


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